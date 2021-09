Sosnowiec. Zmiany w komunikacji, tramwajem nie pojedziemy do Kazimierza Górniczego i Mysłowic

Na terenie Sosnowca trwają duże inwestycje w infrastrukturę tramwajową. W kolejny etap weszły pracy na ulicy Andersa. To z kolei pociągnęło za sobą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji. Od poniedziałku, 6 września, zawieszone zostało kursowanie linii nr 24. Linia nr 26 będzie kursowała na trasie Pogoń Akademiki - Konstantynów Okrzei, a 27 na trasie Osiedle Zamkowe Pętla – Konstantynów Okrzei. To oznacza, że z centrum Sosnowca w najbliższym czasie nie pojedziemy tramwajem do Mysłowic (26) i Kazimierza Górniczego (27).