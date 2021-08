Sosnowiec. Zgłoszone trzy projekty, apel do parlamentarzystów

- Polski Ład to niestety strata w podatku dochodowym PIT, który wpływa do budżetów miast, miasteczek, wsi. Sosnowiec może stracić ok. 80 mln zł. To bardzo duży ubytek. Czekamy na informacje ministerstw, w jaki sposób będzie on minimalizowany, poprzez jakie inne fundusze będą wpływały środki do budżetu miasta, abyśmy mieli środki na wydatki bieżące – tłumaczył Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.