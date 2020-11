Sosnowiec. Z biblioteki i teatru do sanepidu

Sosnowiec oddelegował osoby do pracy w sanepidzie

Na początek dyżur w stacji sanitarno-epidemiologicznej rozpoczęło sześć osób, które pracują bezpośrednio w siedzibie sanepidu. Są to osoby, które odpowiedziały na prośbę miasta w tym zakresie. - Mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu pozwoli to na odrobienie wszystkich zaległości w zbieraniu wywiadów i sanepid będzie funkcjonował na bieżąco, co przełoży się na ograniczanie zakażeń w naszym mieście – powiedział Skłodowski, który przypomniał, że od ostatniej soboty sanepid przeszedł w dwuzmianowy tryb pracy - od godz. 7 do 21., co przy utrzymaniu dotychczasowej łącznej liczby pracowników zwiększyło trudności w nadrabianiu zaległości w zbieraniu wywiadów.