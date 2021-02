Sosnowiec. Włamali się do kiosku. Odpowiedzą nie tylko za to

O włamaniu do kiosku w jednej z dzielnic Sosnowca Pogoń policjantów zawiadomił jeden z mieszkańców. Przed północą zauważył, że ktoś próbuje się włamać do kiosku Ruchu. O swoich podejrzeniach poinformował oficera dyżurnego, że właśnie ma miejsce włamanie do kiosku. Kiedy patrol dotarł na miejsce, włamywaczy już nie było. Prawdopodobnie spłoszeni uciekli.