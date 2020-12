Sosnowiec. Weszli do lokalu, znaleźli nielegalne automaty do gry

Na automaty mundurowi z oddziałów prewencji z Katowic trafili przypadkowo. Zainteresowali się nimi podczas interwencji w jednym z lokali w centrum Sosnowca. By sprawdzić, czy maszyny są legalne, poprosili o pomoc swoich kolegów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą sosnowieckiej komendy. Ci wraz z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic przeprowadzili czynności. Po ich wykonaniu wyszło na jaw, że urządzenia działały bez zezwolenia. Maszyny zostały zatrzymane i przewiezione do magazynu Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Łączna wartość zabezpieczonych automatów to około 16 tysięcy złotych. Na miejscu mundurowi znaleźli również ponad cztery tysiące złotych, które zabezpieczyli na poczet ewentualnych, przyszłych kar.