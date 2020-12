Częstochowa. Ponownie wpadli na prowadzeniu salonów z automatami do gier, mogą posiedzieć nawet 3 lata

Pod koniec października operacyjni z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zabezpieczyli dziewiętnaście automatów do gier hazardowych, znajdujących się w salonach gier na terenie Koniecpola i Świętej Anny. Ich właściciele nie wyciągnęli wtedy żądnych wniosków. Miesiąc później, 27 listopada, niemundurowani policjanci ponownie weszli do tych samych lokali i znów trafili na nielegalne maszyny. Tym razem zabezpieczyli ich dwanaście. Wraz z dokumentacją nielegalne automaty przekazano do Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, który będzie prowadził postępowanie w tej sprawie.