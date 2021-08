Sosnowiec. Wakacyjne remonty szkół. Miasto wydało ponad 10 mln zł

Nie wszystkie prace zakończą się do 1 września. To m.in. modernizacja korytarzy, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w SP 32 przy Armii Krajowej. Miasto przygotowuje się także do przebudowy patio i wentylacji w ZSO 5 czy też przebudowy jadalni i kuchni w SP 21 w Zawodziu.