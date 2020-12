Sosnowiec. Uwaga kierowcy! Można już jeździć ulicą Ostrogórską do Mysłowic.

Modernizacja ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu i otoczenia podzielona została na trzy części. Pierwszy został wykonany w ubiegłym roku. Za 5,4 miliona złotych wybudowano 400-metrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do przejazdu kolejowego. Drogowcy wybudowali wówczas też nowe rondo i drogę rowerową.

Sosnowiec. Przejazd do Mysłowic otwarty

Teraz kończy się wart 8 miliona złotych drugi etap. W jego ramach przebudowano 500-metrowy odcinek drogi od przejazdu kolejowego , w rejonie ulicy Naftowej, do granicy z Mysłowicami. Droga i otoczenie są wykonywane w takim samym standardzie, jak pierwszy etap. W ramach inwestycji doświetlono przejścia dla pieszych, wykonano chodniki, drogę rowerową oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Wybudowana została też nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także dwie zatoki autobusowe.

Ale to nie koniec zmian na tej ulicy. Rozpoczęły się już pierwsze roboty przy trzecim etapie, czyli przy odcinku od nowego ronda (ul. Jagiellońska) do ronda Zagłębia Dąbrowskiego. W pierwszej fazie nie będzie utrudnień dla kierowców, mogą pojawić się jedynie chwilowe utrudnienia w ruchu. - Zakres prac jest podobny jak przy dwóch wspomnianych etapach: wykonane zostaną: nowa jezdnia, chodniki, droga rowerowa, doświetlone przejścia dla pieszych w tym jedno z sygnalizacją przy przedszkolu oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej, sanitarnej, energetycznej i pozostałej infrastruktury – wylicza Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca. Ten wart 7,4 mln zł etap powinien być gotowy we wrześniu przyszłego roku.