Dąbrowa Górnicza. Warto sprawdzić. Autobusy na zmienionych trasach

Linie nr 604, 644 i 903N – po obsłudze przystanku "Górnicza" - jadą ulicami: Kościuszki, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Graniczną i Cupiała do włączenia się na stałe trasy na ulicy Łączącej. Trasy powrotne przebiegają analogicznie.

Do obsługi włączono stałe przystanki tych linii: "Łącząca" i "Dziewiąty". Obsługa przystanku "Trzydziesty" – stanowisko w kierunku os. Łęknice odbywa się na ulicy Wróblewskiego, w stałej lokalizacji.

2 listopada ruszyły prace na ulicy Kościuszki – na odcinku od zjazdu do Fabryki Pełnej Życia do skrzyżowania z ulicą Kolejową, gdzie wybudowane będzie rondo. Roboty objęły też całą ul. Kolejową. W pierwszym etapie, do marca 2021 r., wykonywane będzie tam uzbrojenie podziemne i kanalizacja.