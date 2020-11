Marsz Niepodległości. Rząd chce wyjaśnień w sprawie działań policji

Marsz Niepodległości i działania policji. "Dziennikarzy pałować najłatwiej"

Ataki kiboli na policjantów, niszczenie budynków i ulic, podpalenie mieszkania przez chuliganów, ale też postrzelenie z kilku metrów gumową kulą w twarz 74-letniego fotoreportera przez funkcjonariusza policji czy pobicie pałkami i używanie gazu wobec dziennikarzy - to tylko kilka bardzo groźnych zdarzeń, do których doszło podczas Marszu Niepodległości w Warszawie .

- Bardzo źle to wygląda, a media nam teraz żyć nie dadzą - ubolewa jeden z polityków PiS. Inny przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy dodaje: - Sprawa musi zostać wyjaśniona "do spodu".

Marsz Niepodległości. Policja musi przedstawić nagrania

O sprawę pytamy posłankę klubu PiS, a jednocześnie wieloletnią policjantkę Magdalenę Srokę. - Przy tak dużej eskalacji napięcia czasem dochodzi do tak przykrych zdarzeń. Oczekuję od Komendanta Głównego Policji, że takie przypadki, jednak pojedyncze, zostaną przeanalizowanie i wyjaśnione bardzo dokładnie. Jeśli doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, to na pewno powinni oni ponieść konsekwencje. Jestem jednak przekonana, że nie było celowości w działaniach wobec dziennikarzy - mówi nam posłanka.

Marsz Niepodległości. Rząd będzie wyjaśniał okoliczności

Na antenie Polsat News Tomasz Gutry przekazał, że nikt z policji nie zadzwonił do niego z przeprosinami i nie odwiedził, czego z resztą sobie nie życzy. - Jak przyjdą policjanci, to ich wyrzucę - zapowiedział. - Wszyscy podpowiadają mi, bym wystąpił o odszkodowanie. Tak też zrobię - dodał.

Z tego niezwykle groźnego dla zdrowia i życia zdarzenia musiała tłumaczyć się policja. - Ubolewamy nad tą sytuacją. Jest nam przykro, że do tego doszło. Życzymy panu Tomaszowi zdrowia. Ale w tamtym miejscu [w centrum Warszawy – red.] doszło do zagrożenia życia i zdrowia policjantów. Był atak i trzeba było go odeprzeć. Nie powinno być sytuacji, że ktoś postronny znajduje się na linii między policjantami i chuliganami. Niestety, doszło do tego. Naszym celem byli wyłącznie chuligani, nie media. To była linia frontu, gdzie musieliśmy być. Dziennikarz w każdej chwili może to miejsce opuścić - mówił w czwartek nadkomisarz Sylwester Marczak.