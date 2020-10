Sosnowiec. Ul. Kukułek zyska nowy blask

Okolice ul. Kukułek to jedna z najpopularniejszych lokalizacji w mieście. Od kilku lat "jak grzyby po deszczu" wyrastają tam nowe domy jednorodzinne .

Sama ul. Kukułek do reprezentacyjnych jednak nie należy. Jej stan techniczny jest bardzo zły, to praktycznie dziura na dziurze. Brakuje też oświetlenia oraz chodników.

Już niedługo to się zmieni. Miasto planuje na wybudowaniu 1,7 km praktycznie nowej drogi. Ułożona zostanie nowa podbudowa oraz położony nowy asfalt, a także chodnik i oświetlenie. – Zadbamy o uspokojenie jazdy na tej drodze, bo wszyscy wiemy, że nowy asfalt skłania do zbyt szybkiej jazdy. Dlatego w kilku miejscach pojawią się wyniesione skrzyżowania, co automatycznie spowoduje ograniczenie prędkości w ich rejonie – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.