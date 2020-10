29. finał WOŚP. Jurek Owsiak ujawnia cel nowej zbiórki. Fundacja zakupiła też nowe urządzenia

- Mamy to wszystko na uwadze, patrzymy na to, co dzieje się dookoła i zrobimy wszystko, aby było bezpiecznie. Jeśli trzeba będzie prowadzić zbiórkę w rękawiczkach, to zrobimy to w rękawiczkach. I nie będziemy ich zdejmować nawet do przywitania - stwierdził kąśliwie Owsiak. - Ludzie zapominają o bezpieczeństwie, zdejmują maski. My przygotowujemy się do finału jak najlepiej. "Gramy z głową", bardzo przewidywalnie, bo chcemy dawać radość i dawać optymizm - dodał.