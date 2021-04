Sosnowiec. Tajemniczy Ogród wśród książek. Biblioteka przeszła metamorfozę

- Biblioteka Tajemniczy Ogród przeznaczona jest dla wszystkich miłośników książek, bez względu na wiek i zainteresowania – ceniących sobie przytulne, zachęcające do literackich poszukiwań biblioteczne wnętrza.

Wybór lektur jest naprawdę ogromny - 30 tysięcy woluminów! Dodatkowo, księgozbiór został ułożony w sposób niezwykle intuicyjny i wygodny dla czytelników. Dzięki temu każdy użytkownik może się, tuż po wejściu do lokalu, udać bezpośrednio do regałów, mieszczących jego ulubione książki z gatunku fantastyki, horroru, powieści obyczajowej, romansu itp. - zapewniają urzędnicy sosnowieckiego magistratu.

Sosnowiec. Biblioteka dla wszystkich

Do dyspozycji czytelników oddano dwa komputery zbezpłatnym dostępem do internetuoraz niewielką, za to dobrze oświetloną przestrzeń czytelnianą, w której (po pandemii) odbywać się będą zajęcia dla dzieci i spotkania hobbystyczne.