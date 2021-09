Sosnowiec. Stadion w Klimontowie odżyje. Zyska zadaszenie oraz sztuczną nawierzchnię

Kompleks sportowy w Klimontowie najlepsza lata ma dawno za sobą. Obecnie to praktycznie ruina. Miasto już od dłuższego czasu nosiło się z jego modernizacją. - Właśnie dotarły do nas dobre informacje. Otrzymaliśmy 3 miliony złotych z ministerstwa na budowę zadaszonego boiska. Oczywiście miasto będzie musiało ze swojej strony także zapewnić środki. Dziękuję ministerstwu, bo to na pewno przyspieszy realizację - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. - To doskonałe wieści dla mieszkańców Klimontowa, ale nie tylko, bo dzięki inwestycji teren na pewno odżyje – dodaje Piotr Dudek, sosnowiecki radny właśnie z tego okręgu.