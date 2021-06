Sosnowiec. Rośnie Nowe Egzotarium. Już za niewiele ponad rok trafimy do tropików lub na pustynię

- Zależy nam na tym, by w nowym Egzotarium znalazła się przestrzeń do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą i dlatego w środku powstaną dwie nowoczesne klasy lekcyjne. Będą wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp., w których m.in. uczniowie okolicznych szkół będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii, geografii. Będzie można prowadzić warsztaty, wykłady, wystawy, a wszystko to przy pięknym widoku na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.