Sosnowiec. Rewolucję czas zacząć. Nocna komunikacja po nowemu

Sosnowiec. Nowe zasady komunikacji nocnej

Kursy linii 27, w godzinach od 23.00 do 5.00, zostaną zastąpione przez specjalne busy sosnowieckiego PKM-u. Będą one jeździć nie według stałego rozkładu jazdy, ale według zamówień zgłaszanych za pomocą aplikacji lub telefonu. - Przez kilka dni pozostaniemy w okresie przejściowym. Aby zapewnić płynność zmian i ułatwić mieszkańcom przyzwyczajenie się do nowej możliwości, wszystkie połączenia T27 będą realizowane w ramach aktualnych rozkładów jazdy, do nocy z niedzieli na poniedziałek (4/5 lipca) włącznie – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.