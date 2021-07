Sosnowiec. Od 300 zł do tysiąca za dokument. Drukarz "preparował" go w pracy. Jest akt oskarżenia

Sosnowiec. Akt oskarżenia dla fałszerza dokumentów i jego zleceniodawców

Postępowanie doprowadziło do zatrudnionego w drukarni mieszkańca Sosnowca, który - jak ustalili śledczy - podrabiał dokumenty od 2017 do 2020 roku. Za taką "usługę" brał od 300 do 1000 zł.