Sosnowiec. Napad w mieszkaniu na 67-letnią kobietę. Zaufała napastnikom, a oni brutalnie ją pobili

Do zdarzenia doszło w centrum Sosnowca. Do drzwi mieszkania 67-letniej kobiety dobijało się dwoje ludzi. Ponieważ właścicielka znała mężczyznę - kiedyś wyświadczał jej drobne przysługi, pomagając w domu - otworzyła drzwi. Kiedy tylko to się stało, towarzysząca mu kobieta uderzyła pokrzywdzoną pięścią w twarz.