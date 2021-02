Sosnowiec. Najazd na Teatr Zagłębia. Bilety rozeszły się błyskawicznie

– Duże zainteresowanie repertuarem pokazuje, że zagłębiowska publiczność tęskniła za swoim teatrem. Bardzo nas to cieszy, my również ogromnie się stęskniliśmy za naszymi widzami – mówi Roksana Buchta z Teatru Zagłębia.

Na ponowne przywitanie z widzami Teatr Zagłębia przygotował spektakle „Pomoc domowa” w reżyserii Wojciech Lesiaka oraz „Ślub w reżyserii Radosława Rychcika. Jak zapewniają przedstawiciele teatru zespół zadba o to, by wizyta w budynku była bezpieczna. Zachowane zostaną wszystkie zasady reżimu sanitarnego.

Sosnowiec. Teatr Zagłębia wznawia działalność

– Przede wszystkim zapraszamy w maseczkach. Po wejściu do budynku prosimy o dezynfekcję dłoni. Wyłączyliśmy z użytku szatnie, a na widowni dostępne jest co drugie miejsce. Do Teatru będzie można wejść już na godzinę przed spektaklem – opowiada Jolanta Wędzik z biura współpracy z widzami.