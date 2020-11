Sosnowiec. Teatr zamknięty, ale przedstawienia są grane

Teatr Zagłębia, jak wszystkie placówki w kraju, z powodu obostrzeń został zamknięty. Nie znaczy to, że nic się w nim nie dzieje. Już niedługo ma ruszyć specjalna platforma VOD Teatru Zagłębia, na której będzie można nie tylko oglądać spektakle prosto ze sceny, ale również wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez edukatorkę teatralną. Są one przygotowane specjalnie dla szkół, wzbogacą lekcje o elementy edukacji artystycznej.

Teatr Zagłębia w Sosnowcu online

- Zależy nam, by uczniowie mieli kontakt z żywym teatrem. Dlatego na platformie VOD proponujemy transmisje przedstawień "Opowieści wigilijnej" granych na żywo, wprost ze sceny Teatru Zagłębia. Po spektaklu pedagog teatru podłączy się do oprogramowania używanego na co dzień przez klasę, by przeprowadzić wspólne warsztaty. Dla klas, które wymagają większej elastyczności w doborze godzin, przygotowaliśmy możliwość obejrzenia w dowolnym momencie rejestracji spektaklu "Wróg". Warsztaty edukacyjne są przeprowadzane osobno, a ich termin nauczyciel może ustalić indywidualnie z edukatorką – podkreślają pracownicy teatru.