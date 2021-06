Sosnowiec. Miasto otwiera baseny i kąpieliska. Ceny takie same jak przed rokiem

Sosnowiec. Ceny za korzystanie otwartych pływalni

Baseny przy ul. Zamkowej oraz Wojska Polskiego zostaną otwarte nieco później, w ostatni dzień roku szkolnego, a więc 25 czerwca. – Jestem przekonany, że jak co roku nasze obiekty będą się cieszyć dużym zainteresowaniem. Ceny biletów będą takie same jak przed rokiem, nie będą to zbyt wygórowane stawki tak, aby jak największa liczba osób mogła z nich skorzystać – dodaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.