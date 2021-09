Sosnowiec. Kradł na potęgę, nie zauważył kamery

Do czasu postawienia go przed obliczem prokuratora śledczy zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego przedstawili mu łącznie 15 zarzutów. 14 z nich dotyczyło dokonanych przez niego włamań. Ostatni zarzut dotyczył natomiast posiadania narkotyków, 23 gramów marihuany, którą w chwili zatrzymania posiadał przy sobie. - Już na tym etapie postępowania wiadomo, że najprawdopodobniej zarzuty te zostaną uzupełnione o kolejne, co do których śledczy kompletują obecnie dowody. Na podstawie materiałów zgromadzonych w tej sprawie, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Grozić mu teraz nawet 10 lat więzienia – poinformowali policjanci.