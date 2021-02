Sosnowiec. Kotom nie będzie już zimno. W bazie Remondisu stanęły dla nich specjalne domki

Agatka, Jagódka, Anulka czy Pati - to tylko niewielka części imion kotów, które mieszkają lub mieszkały na terenie bazy Remondis MPGO Sosnowiec. Początkowo były nieufne, z czasem stawały się coraz odważniejsze, aż w pewnym momencie zamieszkały w warsztacie. Teraz mają do dyspozycji dwa domki, które jak na kocie standardy można spokojnie nazwać apartamentami. Codziennie w godzinach porannych dostają świeże jedzenie oraz wodę, popołudniu miski ponownie są sprawdzane, a ubytki w pożywieniu na bieżąco uzupełniane.

Sosnowiec. Domki dla kotów

Za projektem kociej, a właściwie zwierzęcej pomocy, bo przypadki psów też się zdarzały, stoi Sylwia Stefanik, która ma w domu trzy skrzywdzone przez los zwierzaki. Dzielnie wspomaga ją mąż. To on zbudował domki dla zwierząt, w których koty mają nie tylko dach nad głową, ale także grube i ciepłe koce albo legowiska. Zwierzęta bardzo mocno zadomowiły się w siedzibie firmy i dziś stanowią nieodłączny element jej krajobrazu. Do tego stopnia, że kierowcy jeżdżą wolniej i znacznie bardziej uważają, żeby przypadkiem nie zrobić im krzywdy.