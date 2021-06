Sosnowiec. Kolejny seans w ogrodzie. Tym razem w roli głównej Jacek Braciak

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do: dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania obiektu. używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do opuszczenia terenu MBP, okazania przy wejściu pobranej wcześniej z informatorium wejściówki oraz zachowania dystansu 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są imprezy.