Sosnowiec. Kolejny pedofil w rękach policji. Umówił się na "rozdziewiczenie” 14-latki

Mężczyzna od dłuższego czasu próbował nakłonić poznaną w sieci 14-latkę na spotkanie, podczas którego mieliby uprawiać seks. Padały propozycje rozdziewiczania i innych czynności seksualnych wraz z wysyłaniem pornografii do dziecka.

Sosnowiec. Zasadzka na pedofila

Po namowach doszło do uzgodnienia czas i miejsca spotkania. Na miejsce prz Kiedy pedofil przyjechał we wtorek do Sosnowca na umówione spotkanie, został zatrzymany na przystanku tramwajowym Sosnowiec Brynica i przekazany policjantom. - Ujętą osobę wraz z całą dokumentacją /388 screenów i 37 przeprowadzonych rozmów telefonicznych / przekazano na nośnikach danych Policjantom z Wydziału Kryminalnego sosnowieckiej komendy – poinformowała Wataha.