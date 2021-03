Sosnowiec. Kiełbasa wyborcza? Nie, to ziemniaki z akcji charytatywnej

I wtedy inspiracja znalazła się w internecie. Obserwując profil jednego z samorządowców, postanowił się do niego odezwać. I udało się. Radny z Sosnowca namówił go, by przyjechał do niego z plonami. Na początku tygodnia panowie wyruszyli w podróż dookoła miasta, by podzielić się warzywami.