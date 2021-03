Sosnowiec. Ekologicznie, ciepło i z dofinansowaniem

Taki mamy klimat, że musi być zimno…a jak jest zimno, to człowiek chce się ogrzać. Najlepiej, by zrobił to jak najszybciej i jak najtaniej. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym, by było również ekologicznie.

Mieszkańcy Sosnowca chętnie skorzystają z dofinansowania, m.in. na panele fotowoltaiczne Źródło: pixabay.com , Fot: pixabay.com