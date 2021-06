Sosnowiec.Dramat 78-letniej kobiety. Sprawcą jej syn

Równolegle sprawą seniorki zajął się dzielnicowy, który skontaktował się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, by zapewnić kobiecie właściwą opiekę. Już wiadomo, że po opuszczeniu szpitala 78-latka, która z uwagi na posiadane schorzenia nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, nie wróci już do domu - zostanie umieszczona w placówce opiekuńczej.