Sosnowiec. Dobra wiadomość dla kierowców, przejazd między Ostrogórską a Naftową został otwarty

Zakończyły się prace związane z układaniem sieci infrastruktury podziemnej na odcinku ulicy Ostrogórskiej od skrzyżowania z ul. Naftową do wiaduktulinii kolejowej w Sosnowcu. Dzięki temu wykonawca mógł rozpocząć układanie pierwszej warstwy asfaltu. To z kolei umożliwiło otwarcie ulicy Naftowej i jej ponowne skomunikowanie z ul. Ostrogórską. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy od 22 listopada znów mogą korzystać ze skrzyżowania ulic Ostrogórskiej i Naftowej.