Sosnowiec. Będzie remont wiaduktu na ul. Mikołajczyka. Prace ruszą jeszcze w maju

Przypomnijmy, w połowie lutego wiadukt musiał zostać awaryjnie zamknięty z powodu uszkodzenia jezdni. - To był skutek niskich temperatur. Uszkodzenie miało miejsce na styku konstrukcji wiaduktu oraz jezdni. W tym miejscu powinny być najazdowe płyty przejściowe znajdujące się pod asfaltem, ale w czasie budowy wiaduktu o nich zapomniano. To miejsce było zatem tylko "zagęszczane", co sprzyjało temu, żeby w tym miejscu w konstrukcję dostawała się w woda. Ta, zmieniając swoją objętość w wyniku zamrożenia,dokonała uszkodzeń – tłumaczy Świerzawski.