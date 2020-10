Śląskie. Zwabili ofiarę na portalu randkowym. W końcu wpadli

O mężczyznach było już głośno we wrześniu. Jeden z nich, 30-latek, nie zatrzymał się wówczas do policyjnej kontroli drogowej. Kilka dni później jego 24-letni kolega dopuścił się kradzieży w jednym z ornontowickich sklepów spożywczych, a na stacji benzynowej w Orzeszu wpuścił do obrotu fałszywy banknot.

Pokrzywdzonemu udało się dotrzeć do swojego miejsca zamieszkania i powiadomić policję. Dysponując zeznaniami, policjanci z Mikołowa i Orzesza 15 października wczesnym rankiem wkroczyli do jednego z mieszkań w centrum Ornontowic, gdzie zatrzymali wszystkie 3 osoby, które brały udział w zdarzeniu.

Mieszkańcy Ornontowic trafili do policyjnej izby zatrzymań, a następnego dnia policjanci doprowadzili ich do Prokuratury Rejonowej w Mikołowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku i zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn, ich wspólniczka natomiast została objęta policyjnym dozorem. Wszystkim podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.