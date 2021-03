Śląskie. Wynik badania trzeźwości kierowcy zdumiał nawet policjantów z Żywca

- W pewnym momencie policjanci z żywieckiej drogówki zauważyli seata, który niebezpiecznie zjechał na pobocze. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do samochodu, kierowca gwałtownie ruszył, jednak nie uciekł daleko bowiem mundurowi szybko go zatrzymali – informuje śląska policja.

Śląskie. Pijani kierowcy muszą się liczyć z pozbawieniem wolności od 2 do 5 lat

Jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, podlegające grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, kara pozbawienia wolności może wzrosnąć do lat 5.

Ponadto przepisy podwyższyły dolną i górną granicę okresu, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów, z 1 roku do 3 lat i z 10 do 15 lat. Recydywistom prawo jazdy zabierane jest dożywotnio.

Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych ze ścigającego go radiowozu, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.