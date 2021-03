Śląskie. Wyciągnął nóż, wbił w bar, zażądał pieniędzy. Dostanie 12 lat paki?

Do zdarzenia doszło w niedzielę 7 marca. Około godziny 22.30 do jednego z punktów gastronomicznych na ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim wszedł mężczyzna ubrany w niebieską kamizelkę z kapturem i zażądał od sprzedawcy wydania pieniędzy.

- Przestraszony pracownik widząc, jak sprawca wyciąga nóż i wbija go w blat baru, oddał mu gotówkę z utargu. Napastnik z pieniędzmi uciekł z lokalu - informuje śląska policja .

W stosunku do drugiego z mężczyzn sąd zastosował dozór policyjny. Sprawcom za to przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia.