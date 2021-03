Dąbrowa Górnicza. Obezwładnili gazem i okradli. Za dwa dni byli w rękach policji.

Do zdarzenia doszło na jednym z dąbrowskich osiedli. 49-letni mieszkaniec miasta pracował w swoim garażu. Gdy wychodził i zamykał drzwi, został napadnięty przez dwóch mężczyzn. Obezwładnili go przy użyciu gazu paraliżującego.

Pokrzywdzony upadł na ziemię. Gdy wróciła mu świadomość, zauważył brak skórzanej torby z zawartością portfela, w którym znajdowały się dokumenty – dowód osobisty, prawo jazdy, karta do bankomatu - oraz gotówka w kwocie 200 złotych. Sprawcy splądrowali też garaż, z którego skradziono odkurzacz renomowanej marki oraz dwie latarki.

Dąbrowa Górnicza. Zatrzymani po dwóch dniach

Mężczyzna złożył zawiadomienie o popełnionym przestępstwie i do akcji wkroczyli kryminalni z dąbrowskiej komendy. Znalezienie sprawców napadu zajęło im dwa dni. - W wyniku pracy operacyjnej ustalili, a następnie zatrzymali dwóch mieszkańców Dąbrowy Górniczej , 25-latka i 31 latka.

Mężczyźni zostali przewiezieniu do policyjnego aresztu. Dąbrowianie usłyszeli już zarzuty popełnienia rozboju. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec obydwu dozór policyjny i poręczenie majątkowe.