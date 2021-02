Dąbrowa Górnicza. Walentynki 2021. Zakochani nie dają się pandemii

"Zakątek zakochanych”, wielkie czerwone serce, bieg walentynkowy lub morsowanie – mimo pandemii w Dąbrowie Górniczej nie brakuje sposobów na walentynki.

Park Zielona w Dąbrowie Górniczej to jedno z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu przez mieszkańców nie tylko Dąbrowy Górniczej. W Walentynki jest jeszcze jeden powód, by odwiedzić to miejsce. Miasto przygotowało specjalną romantyczną atrakcję "Zakątek zakochanych”. Czym się to miesjce wyróżnia? - Ozdobiliśmy drzewa czerwonymi sercami i parasolkami, bo chcemy zachęcić do romantycznych zdjęć. Zapraszamy również na zimowy spacer po naszym pięknym parku – zachęca Agnieszka Raus, kierownik Referatu Zieleni i Oczyszczania Wydziału Infrastruktury Miejskiej w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

Walentynki 2021. Zdjęcie z sercem

W innym miejskim parku, Hallera, w centrum miasta stanęło natomiast wielkie czerwone serce, a przy nim ławeczka dla zakochanych. Ale zdjęcia robią na niej nie tylko zakochani. Mnóstwo jest rodziców i dziadków z dziećmi i to one najchętniej pozują. - Bo jestem zakochana nie tylko w mężu, ale też w moim maluszku – podkreśla jedna z mam.

Serce najpiękniej wygląda jednak wieczorem, gdy świeci się na czerwono. Wtedy też więcej jest par chcących sobie zrobić "miłosne” zdjęcie.

Walentynki w Dąbrowie Górniczej nie mogą się obyć bez biegu. To najstarsza tego tylu impreza w naszym kraju. Początkowo odbywał się nad Pogorią III, od kilku lat gościł w centrum miasta. Trasa wiodła ulicami śródmieścia i alejkami parku Hallera. Startować można było w parach lub indywidualnie, w stroju sportowym albo w barwnym, karnawałowym przebraniu. Pary połączone były półtorametrową, czerwoną wstążką. Pandemia zburzyła jednak tę tradycję i wymusiła zmiany. To jest wirtualny bieg. "Startujemy 14 lutego 2021, kończymy 7 marca 2021” - informują organizatorzy. Nie ma jednak wspólnego startu i mety. Każdy uczestnik pokona trasę w dowolnym momencie. Czas na przesłanie wyników mija 5 marca. Dystans dla biegaczy i maszerujących z kijkami to 5 km, dla dzieci 1 km. Odległość można przemierzyć w dowolnym miejscu, ale organizatorzy – stowarzyszenie Pogoria Biega – między Pogorią III i parkiem Zielona. Dane nawigacyjne można pobrać ze strony timing4u.pl/bw/

Zapisy prowadzone są do 4 marca, do zabawy można przyłączyć się w dowolnym momencie. Po zaliczeniu dystansu, rezultat zapisany w aplikacji biegowej trzeba będzie przesłać organizatorom. Koszt uczestnictwa to 30 zł. Jedno się nie zmienia. Na uczestników czekają pamiątkowe medale i upominki.

Walentynki 2021. Walentynkowe morsowanie

Zbyt rozgrzane, zakochane serca schłodzi natomiast zimna woda. „Morsujecie? A może chcecie zacząć? Walentynki to idealna okazja! W niedzielę (o dowolnej godzinie) zamorsujcie w przebraniu walentynkowym (interpretacja dowolna), sami lub z drugą połówką, kolegą, koleżanką, sąsiadem, sąsiadką albo ulubionym kocykiem – zróbcie sobie zdjęcie i wrzućcie je (jako publiczne) na swojego fejsbuka z tagami #MORSWALENTYNKI”. Wasze zdjęcia Pogoria Morsuje zbierze i zrobi z nich walentynkową galerię ku pamięci i zazdrości wszystkich morsów – a dodatkowo wśród wszystkich uczestników zabawy, którzy lubią naszą stronę, Pogoria Morsuje wylosuje klubowy upominek” - zachęcają organizatorzy.

Czas na przesłanie zdjęcia – do północy w niedzielę 14 lutego. Ogłoszenie wyników dwa dni później.

Zakopane. Takich tłumów nie było tu od dawna. Jedna rzecz niezwykle martwi