Śląskie. W żywieckim szpitalu powstał nowy oddział dla zakażonych koronawirusem.

Od kilkunastu dni w całym kraju nastąpił gwałtowny wzrost zakażonych na koronawirus. W błyskawicznym tempie zapełniają się miejsca w szpitalach zakaźnych. Problemy nie ominęły też Żywiecczyzny. By zwiększyć liczbę miejsc dla chorych na COVID-19 starosta żywiecki wyszedł z propozycją utworzenia nowego odziały dla osób zakażonych wirusem SARS CoV-2 do dyrekcji Szpitala Powiatowego w Żywcu. Ta szybko odpowiedziała, tworząc taki odział.

Należący do Grupy American Heart of Poland Szpital św. Elżbiety w Katowicach decyzją wojewody śląskiego został przekształcony w szpital drugiego poziomu zabezpieczenia w walce z COVID-19. Obecnie do walki z pandemią przekazano 53 łóżka zachowawcze i 1 łóżko respiratorowe. Od 1 grudnia możliwe będzie zwiększenie skali o 10 dodatkowych łóżek zachowawczych. Tym samym do odwołania zostają zawieszone przyjęcia pacjentów do oddziałów chirurgii i chorób wewnętrznych.