Śląskie. Koronawirus. Blisko 1300 zakażeń, szpitale szykują miejsca

Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że w poniedziałek w regionie zajęte było 1097 spośród 1605 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajęte było 111 na 134 dostępne łóżka respiratorowe. To o 80 łóżek więcej i o 16 miejsc respiratorowych więcej niż w niedzielę.

Należący do Grupy American Heart of Poland Szpital św. Elżbiety w Katowicach decyzją wojewody śląskiego został przekształcony w szpital drugiego poziomu zabezpieczenia w walce z COVID-19. Obecnie do walki z pandemią przekazano 53 łóżka zachowawcze i 1 łóżko respiratorowe.