Śląskie. W Porąbce oferują całodobową naukę zdalną. Są też weekendy tematyczne

Tymczasem kadra placówki ma kolejne propozycje dla rodziców, na okres już po 17 stycznia. Wychodzi naprzeciw temu, by dziecko nie musiało samo przerabiać szkolnego materiału oraz miało kontakt z rówieśnikami.

Pierwsza, to pobyt na czas nauki zdalnej w DWD w Porąbce. -_ Rodzice skarżą się na to, że dziecko samo musi opanować materiał. My proponujemy pomoc naszych nauczycieli i całodobową opiekę _- mówi Piotr Kozieł, dyrektor placówki.