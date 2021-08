Śląskie. Terminal B gotowy, kiedy przyjmie pierwszych pasażerów?

Dzięki rozbudowie terminalu B, który obsługuje odloty do portów w obrębie strefy Schengen, powierzchnia obiektu wzrosła o 40 proc., a przepustowość całego lotniska - z 6 mln do 8 mln pasażerów rocznie. Liczba stanowisk odprawy zwiększyła się z 18 do 28, stanowisk kontroli bezpieczeństwa - z 6 do 8, bramek do boardingu - z 10 do 16, a łączna powierzchnia terminali pasażerskich - z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw.