Śląskie. Równe szanse dla 41 miast w trosce o klimat

Istniejąca od 2017r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma do wykonania wiele zadań. Jednym z nich jest dbanie o ład przestrzenny i ochronę środowiska. Daje każdej gminie równe szanse, by na tym samym poziomie mogły dbać o siebie.

Wiosną np. władze sugerowały, by podczas suszy ograniczyć do minimum koszenie miejskich trawników. Teraz z kolei w niektórych miastach rozpoczął się cykl warsztatów, których efektem będzie wysianie łąk. Jeśli wszystko się uda, zakwitną one przyszłą wiosną.