Śląskie. Remont ważnej drogi w Beskidach. Będą problemy

W poniedziałek, 23 sierpnia, rozpocznie się remont drogi wojewódzkiej 941 między Ustroniem Polaną a Wisłą Obłaziec. Robotnicy układać będą masę bitumiczną. W związku z tym droga zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu od poniedziałku (23 sierpnia) od godziny 18.00 do 3.00 we wtorek (24 sierpnia) i od 18 we wtorek do 3.00 w środę (25 sierpnia).