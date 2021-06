Śląskie. Remont torowiska. Pociągi towarowe pomkną nawet 100 km/h

- W czerwcu rozpoczęły się prace na trzecim odcinku – na linii od Mysłowic Brzezinki do posterunku odgałęźnego Dorota w Sosnowcu. Wykonawca demontuje sieć trakcyjną na trasie Sosnowiec Jęzor - Dorota. We wrześniu wysokowydajna maszyna do potokowej wymiany nawierzchni torowej wymieni ponad 15 km toru. Rozpocznie się też przebudowa zaprojektowanej stacji towarowej Katowice Szopienice Północne. Wykonanie prac zapewni sprawny i bezpieczny przewóz koleją większej ilości towarów - poinformowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.