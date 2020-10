Śląskie. Pyrzowice wciąż na minusie

We wrześniu Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach obsłużył 65,3 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej, zaś w trzecim kwartale roku oraz ogółem od stycznia do września spadek liczby podróżnych wyniósł ok. 67 proc. wynika z danych lotniska.

Przez koronawirusa lotniska opustoszały. (Pixabay, Fot: pixabay)