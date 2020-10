Śląskie. Prezydent Zawiercia z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa

To już kolejny w ostatnich dniach przypadek dodatniego testu na koronawirusa wśród włodarzy miast woj. śląskiego. W sobotę o swojej chorobie poinformowała prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Także ona zadeklarowała, że na razie czuje się dobrze, ale pozostaje w izolacji domowej i stosuje się do zaleceń lekarskich i sanitarnych.

Zawiercie to około 50-tysięczne miasto, które dotąd nie znajdowało się w tzw. strefie czerwonej. Da tygodnie temu głośnym echem odbiła się jednak w całym kraju śmierć Kamila Pietrzyka . Zaledwie 31-letni nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu zmarł z powodu zakażenia koronawirusem, choć nie miał chorób współistniejących. Jego pogrzeb ma się odbyć 31 października.

Konarski zaapelował do wszystkich mieszkańców, aby dbali o siebie. „Niezależnie od tego, jakie ktoś ma podejście do tego tematu, proszę o rozwagę. Stosujmy się do zaleceń sanitarnych” – podkreślił Konarski.