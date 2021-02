Śląskie. Pracownicy bielskiego pediatryka otrzymają wypłaty za styczeń. Pożyczka starostwa

We wtorek starosta bielski Andrzej Płonka poinformował, że dotychczas Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej co miesiąc otrzymywał ryczałt w wysokości 1/12 założonej sumy. To ponad 1,8 mln zł. Przekonywał, że wprowadzanie nowych zasad, gdy panuje pandemia COVID-19 i pacjentów jest znacznie mniej niż zwykle, prowadzi do całkowitej utraty płynności szpitali, a w konsekwencji do ich likwidacji.