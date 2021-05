Śląskie. Potrzebował gotówki, okradł swoją babcię

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, innego dokumentu tożsamości lub karty płatniczej to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby uniknąć problemów, skradziony dokument należy jak najszybciej zastrzec. Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem, operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest policja.