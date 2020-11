Śląskie. Posługiwali się cudzą kartą płatniczą, szuka ich policja

Wpierw doszło do włamania, potem do kradzieży, a na samym końcu do użycia cudzej karty płatniczej. I to kilka razy, w różnych miejscach na terenie Śląska. Policja prowadzi śledztwo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawców przestępstwa (Policja Śląska)