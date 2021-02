Śląskie. Pady gamingowe, akcesoria samochodowe i inne podróbki. Kilka tysięcy nie trafi na rynek

- Stróże prawa namierzyli placówkę handlową, w której był wprowadzany do obrotu nielegalny towar. Zabezpieczony przez policjantów sprzęt, to między innymi pady gamingowe do konsol znanych producentów oraz akcesoria samochodowe i gadżety motoryzacyjne z logami największych koncernów samochodowych – informują służby prasowe śląskiej policji.