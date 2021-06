Śląskie. Obraza uczuć religijnych w Lublińcu. Jest akt oskarżenia. Podejrzany nie przyznaje się

Śląskie. Obraza uczuć religijnych w Lublińcu. Jest akt oskarżenia

Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do 2 lat. Przestępstwo zniszczenia mienia jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.