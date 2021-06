Śląskie. Nowe drzewa, budki dla ptaków i zbiorniki dla płazów w ramach budowy linii kolejowej

Śląskie. Koleją do lotniska w Pyrzowicach

Kluczowym efektem trwającej inwestycji będzie stworzenie możliwości dojazdu do katowickiego lotniska najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 min, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie ok. godzinę.